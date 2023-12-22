Собянин и Белозеров открыли интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград-Крюково»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли интеграционный вестибюль – переход к остановкам наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) на Крюковской эстакаде, который стал завершающим этапом формирования московского городского вокзала «Зеленоград-Крюково» на третьем маршруте Московских центральных диваметров (МЦД-3), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Конечно, не могу не поздравить зеленоградцев с завершением реконструкции железнодорожного вокзала. По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала. <…> Здесь есть все: начиная от посадки в вагоны пригородного сообщения, вагоны МЦД и пересадки на городской пассажирский транспорт. Ну и здесь сделаны заделы для того, чтобы в последующем уже работать над проектом высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», – сказал мэр.

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По окончании церемонии открытия нового вестибюля Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году.

«Впереди у нас еще много задач по развитию московского транспортного узла, будем работать над обновлением подвижного состава в следующем году, полностью обновится подвижной состав на МЦД-3, в 2025 году – на МЦД-4. Ну и мы начинаем прорабатывать проекты развития московского транспортного узла, продление по сути дела диаметров до ближайших регионов с Московской областью. Это тоже проект, который был поддержан президентом России. Я надеюсь, что он тоже будет реализован», – добавил Собянин.

В свою очередь Олег Белозеров напомнил, что в 2023 году были реализованы такие проекты как МЦД-3 и МЦД-4, были построены и реконструированы новые станции. «Буквально вот несколько месяцев назад открыта станция «Зеленоград», а уже пассажиропоток вырос на 20%, по МЦД прирост 30%, и железная дорога такого никогда не ввозила в агломерации – 1 млн 200 тыс. человек каждый день перевозится железной дорогой», – подчеркнул Белозеров.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, городской вокзал «Зеленоград-Крюково» МЦД-3 является главным пересадочным узлом Зеленограда. Кроме поездов МЦД-3 и традиционных пригородных электричек с 18 августа 2023 года здесь останавливаются поезда «Сапсан», следующие по маршруту «Москва – Санкт-Петербург», а в перспективе вокзал войдет в состав первой высокоскоростной магистрали «Санкт-Петербург – Великий Новгород – Тверь – Москва».