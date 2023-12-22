Ефимов: Незастроенные участки в Москве будут развиваться по программе КРТ

Москва будет реализовывать еще один вид комплексного развития территорий (КРТ) – комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), в программу войдут земельные участки, находящиеся в собственности города либо госсобственность на которые не разграничена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Сегодня в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий. Как правило, это участки бывших промзон и неэффективно используемые площадки. Город решил расширить программу, и теперь в столице будет проводиться реализация проектов комплексного развития незастроенных территорий. По таким участкам тоже будут заключаться договоры с четкими сроками их реализации и параметрами развития территорий и обязательствами инвесторов», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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В эту программу войдут земельные участки, находящиеся в собственности города либо государственная собственность на которые не разграничена. При этом такие участки должны быть свободными от прав третьих лиц, подчеркнул Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, отметил, что по сравнению с уже реализуемыми проектами КРТ нежилой застройки комплексное развитие незастроенных территорий дает возможность в короткий срок вовлечь земельные участки в экономический оборот. «Кроме того, у инвестора, определенного по результатам торгов, или у городского оператора отсутствуют затраты на выкуп участков и объектов недвижимости у правообладателей», – сказал он.

В пресс-службе добавили, что департамент городского имущества будет осуществлять подготовку проектов КРНТ совместно с другими органами исполнительной власти города, что позволит обеспечить сбалансированную застройку на территориях.