Сенатор Святенко: Акция «Добрая елка» позволяет людям проявить взаимную поддержку

Акция «Добрая елка» позволяет людям проявлять взаимную поддержку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила сенатор РФ – представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко. «Мэр Москвы Сергей Собянин относится к вопросам благотворительности крайне серьезно. Ведь именно благотворительные проекты, акции и инициативы объединяют людей, создают в обществе атмосферу тепла и взаимного доверия, душевности и поддержки. Акция «Добрая елка» – одна из самых ярких искренних инициатив. Именно этим объясняется тот высокий интерес, который проявляют к ней москвичи», – сказала Святенко.

Она напомнила, что в этом году любой москвич вновь может помочь детям-сиротам, имеющим ограничения по здоровью и ребятам из малообеспеченных семей. «Их пожелания о подарках и мечты записаны в новогодних шарах, размещенных на «добрых елках» по всему городу. Они находятся в самых популярных местах в Москве – в крупных офисных центрах, парках развлечений, на больших городских катках, в коворкингах. И любой москвич может взять и воплотить детское желание в жизнь. Чтобы исполнить его, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте elka.dushevnayamoskva.ru. Вам перезвонит сотрудник НКО – и останется только выбрать дату вручения подарка. Времени на воплощение желаний достаточно, акция продлится до 29 февраля 2024 года», – объяснила Святенко.