Жителям Москвы рассказали о погоде 23 декабря

В субботу, 23 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

© Агентство ''Москва''

По данным метеорологов, днем столбики термометров будут показывать в столице от 1 до 3 градусов тепла, а в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов. Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба. В ночь на 24 декабря температура в Москве может опуститься до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.