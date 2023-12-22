В столице отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта, - отметил Петр Бирюков. - В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался".