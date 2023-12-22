В столице отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы
Мост соединяет для пешеходов два берега Москвы-реки. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта, - отметил Петр Бирюков. - В этом году обновили пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался".
Как напомнил заммэра, по этому пешеходному мосту жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.
"В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения, - рассказал Петр Бирюков. - Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие".
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.