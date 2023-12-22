Выходы со станции метро «Ботанический сад» к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам откроют 24 декабря
Выходы к Лазоревому проезду, 1-му Ботаническому проезду и часть подуличного перехода станции «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена вновь откроются с 24 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«C 24 декабря 2023 года заново откроются выходы к Лазоревому проезду, 1-му Ботаническому проезду и часть подуличного перехода станции метро «Ботанический сад», – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что пассажиры снова смогут строить маршруты через обновленный переход. С 24 декабря около указанных выходов будут останавливаться автобусы маршрутов №61, 71, 134, 195, 428, 533, 628, 643 и н6.