Главную новогоднюю елку России установили и украсили на Соборной площади Кремля в пятницу, 22 декабря.

В центр города дерево доставили еще в среду, 13 декабря. Сообщается, что возраст ели — 84 года, ее высота составляет 25 метров, размах веток — 10 метров, а ствол в обхвате составляет 60 сантиметров.

Всего в этом году в списке претендентов на главное новогоднее дерево страны значилось три десятка елей. Одним из условий был возраст елки: она не должна была быть старше 120 лет. Помимо этого, форма кроны ели должна представлять собой правильную пирамиду, а хвоя — иметь равномерный и насыщенный окрас.

Также к новогоднему дереву должен быть подъезд для того, чтобы соседние деревья не пострадали, передает РИА Новости.

С 2 января по 25 февраля 2024 года в столице пройдет эколого-просветительская акция «Елочный круговорот». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе мероприятия.