Завершен первый этап благоустройства возле станции метро «Физтех»

На северо-востоке Москвы завершен первый этап работ по благоустройству территории возле новой станции метро «Физтех», сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основными целями проекта являются организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Уже обустроили для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение – разбили более 65,3 тыс. кв. м газона. Весной запланирована высадка деревьев», – сказал Бирюков.

По его словам, специалисты дополнительно проложили системы водостока.

«В рамках проекта расширили существующие тротуары и обустроили новые около выходов из метро и на ул. Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи. Обновили почти 53,3 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно организовали перехватывающую плоскостную парковку около метро», – добавил заммэра.