Депутат МГД Гусева: Рост инвестиций говорит об устойчивом интересе к московским рынкам

Инвестиционный климат Москвы оценивается рынком стабильно хорошо. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева . «Только за девять месяцев 2023 года объем инвестиций в столичную экономику составил почти 4 трлн руб., выше уровня прошлого года на это же время на 6,6%. Это говорит о том, что инвесторы не только не ушли со столичного рынка, как предсказывали недоброжелатели, но, напротив, увидели в наших новых рыночных конфигурациях обширное поле возможностей», – сказала Людмила Гусева.

Депутат добавила, что по данным, которые недавно обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин, можно видеть, что рост инвестиций максимально диверсифицированный. «Растут и традиционные для столицы направления, такие как производство машин, строительство – как жилое, так и нежилое. Весомую долю в инвестициях занимает производство интеллектуальной собственности – в общем объеме доля этого направления составила 14,4%, это очень хороший признак», – отметила Гусева. Парламентарий высоко оценила эффект от городских программ по поддержке бизнеса. «Москва работает над поддержанием благоприятного инвестклимата постоянно, планомерно, определяя узкие места для бизнеса, стартапов и направляя именно туда меры господдержки. Разброс мер действительно широкий – бизнес может рассчитывать на преференции в приобретении или аренде земли для новых проектов, на льготные кредиты под различные задачи, при этом для МСП (малое и среднее предпринимательство – прим. Агентства «Москва») работает целая экосистема, помогающая бизнесу знаниями, консультациями, обучением, чтобы обеспечить возврат инвестиций и уверенный рост. Именно благодаря разнонаправленным, многокомпонентным мерам поддержки и растет диверсифицированная, а, следовательно, стабильная экономика», – заключила парламентарий.