Бочкарев: Торговая галерея и общественные пространства появятся на Лужнецкой набережной

На Лужнецкой набережной в центре Москвы за счет инвестора будут созданы общественные пространства, рестораны и торговая галерея. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«На Лужнецкой набережной планируется обустроить городскую площадь, продолжением которой станет многофункциональная галерея протяженностью более 500 м. Это станет центральным благоустроенным общественным пространством, объединив в себе социокультурную, деловую и досуговую функции», – пояснил Бочкарев.

По словам заместителя мэра, помимо променада на обновленной набережной планируется разместить различные зоны активностей, рассчитанные на людей всех возрастов – творческие и спортивные студии, рестораны и кафе, ориентированные на здоровое питание.

«Фактически реконструкция набережной сформирует удобный маршрут от Парка Горького и Нескучного сада до «Лужников», – подчеркнул Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого также цитирует пресс-служба, уточнил, что к 2026 году большинство фланерных маршрутов в районе Воробьевых гор и Парка Горького будет проходить через Лужнецкую набережную. «Создание непрерывного велопешеходного маршрута и полноценного комплекса общественных пространств вдоль набережной позволит перераспределить прогулочные сценарии и повысить привлекательность локации», – добавил Кузнецов.