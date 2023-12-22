Синоптик Вильфанд рассказал об изменениях погоды в Москве

«Погода в эти два дня совершенно разная. В субботу в Москве и днём, и ночью будет от 0 до +3 °С, небольшие осадки. В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура -1...-3 °С, по области -5 °С. И снежок», — поделился синоптик.