Барельефы в виде мифических существ появятся на фасадах столичных зданий

Несколько строящихся в центре Москвы домов украсят барельефы с изображением мифических существ из славянского фольклора. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

По его словам, барельефы будут выполнены из прочного натурального камня — геналдонского доломита бежево-серого цвета, с редким холодным оттенком.

— При строительстве особняков в центре столицы фасады новых домов будут украшены барельефами — копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора — всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси, — рассказал Бочкарев.

На фасадах столичных зданий появятся барельефы с образами славянской мифологии — райская птица Сирин, грифон, лев и пардус. Также грифон высотой почти два метра украсит парадный вход на территорию домов.

Заммэра также отметил, что работы по созданию скульптурных панно уже начались. Участие в них принимают специально приглашенные мастера из Ирана, которые ранее воссоздавали легендарный древний город Персеполис. Работы реализуются в рамках строительства особняков «Ильинки 3/8».