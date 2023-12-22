Барельефы в виде мифических существ появятся на фасадах столичных зданий
Несколько строящихся в центре Москвы домов украсят барельефы с изображением мифических существ из славянского фольклора. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, барельефы будут выполнены из прочного натурального камня — геналдонского доломита бежево-серого цвета, с редким холодным оттенком.
— При строительстве особняков в центре столицы фасады новых домов будут украшены барельефами — копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора — всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси, — рассказал Бочкарев.
На фасадах столичных зданий появятся барельефы с образами славянской мифологии — райская птица Сирин, грифон, лев и пардус. Также грифон высотой почти два метра украсит парадный вход на территорию домов.
Заммэра также отметил, что работы по созданию скульптурных панно уже начались. Участие в них принимают специально приглашенные мастера из Ирана, которые ранее воссоздавали легендарный древний город Персеполис. Работы реализуются в рамках строительства особняков «Ильинки 3/8».
Также в Москве началось строительство трехэтажного здания для Дворца бракосочетания, архитектурный облик которого будет напоминать официальную эмблему московских ЗАГСов в виде двух колец.