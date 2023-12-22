Синоптик Шувалов: последняя неделя 2023 года будет морозной и снежной

Из Москвы уходит оттепель – ей на смену придут холода, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Последняя неделя этого года будет морозной, а праздничный вид столице придадут небольшие снегопады, рассказал он в интервью НСН. Понижаться температура воздуха начнет в субботу, при этом похолодание будет сопровождаться мокрым снегом. В воскресенье температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля. Легкий мороз сохранится в Москве и на будущей неделе, в понедельник и среду, по прогнозу, вновь пройдет небольшой снегопад. "Это не тот снегопад, который будет сильно нарушать дорожное движение, но все-таки этот снег придаст более праздничный вид столичным улицам, паркам и скверам, – отметил Шувалов. – Температура на неделе вполне декабрьская: 3-8 градусов ниже нуля, если берем и ночи, легкий морозец". В том, какая будет погода непосредственно в новогоднюю ночь, синоптики пока не сошлись в общем мнении. Прогнозируются и 20-градусные морозы, и нулевая температура воздуха, добавил Шувалов. Ситуация, по его словам, прояснится через 2-3 дня. Напомним, синоптики не исключают, что москвичам предстоит самый морозный Новый год за последние 20 лет – температура воздуха может упасть до 20 градусов ниже нуля.