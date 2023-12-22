Москвичам рассказали, как продлить абонемент на парковку со шлагбаумом

Жители столицы могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на январь до 26 декабря включительно. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, если останутся непродленные абонементы, то они поступят в общую продажу 27 декабря. Купить новые можно будет до 10 января при наличии мест. Заммэра уточнил, что сейчас по столице насчитывается 45 абонементных парковок со шлагбаумом.

— Эти парковки подходят водителям, которые регулярно оставляют машину возле офиса или у дома. Абонемент дает право на гарантированное место, — отметил он.

Заммэра добавил, что такие стоянки обустраивают в местах, где горожане оставляют автомобили на длительное время, например, возле офиса или дома. Ликсутов подчеркнул, что на сайте «Московский паркинг» можно продлить абонемент или купить новый, записав его на карту «Тройка», передает официальный сайт мэра Москвы.