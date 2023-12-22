Строительство двух корпусов на 371 квартиру началось в Южном Бутово по программе реновации
В районе Южное Бутово приступили к работам по возведению двух корпусов на 371 квартиру в рамках программы реновации. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
«В районе Южное Бутово, по адресу: Чечерский проезд, вл. 28, началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Как отмечается, при внешней отделке зданий применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры. Входная группа будет оформлена витражным остеклением.
Всего в корпусах будет 371 квартира, четыре из которых предусмотрены для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, подчеркивается в материале.
Первые этажи дома сделают нежилыми, здесь разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят два современных лифта грузоподъемностью 1 тонна и 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую площадку с безопасными резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обустроят зоны для тихого отдыха взрослых.