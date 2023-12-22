Ефимов: Столичные компании нарастили объем производства напитков на 14,3% за январь – октябрь

Объем производства напитков в столице с января по октябрь 2023 года вырос на 14,3% по сравнению тем же периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Выпуском различных напитков занимаются более 15 московских предприятий, где трудоустроены свыше 4 тыс. человек. За 10 месяцев текущего года они нарастили объем производства на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в Москве выпускают безалкогольные газированные и негазированные напитки, соки и лимонады, сиропы, воду и многое другое.

«Московские компании активно выходят на новые экспортные рынки. Так, столичный производитель безалкогольных напитков по итогам одной из бизнес-миссий, организованной центром «Моспром», ведет переговоры о поставках продукции в Узбекистан. Другое предприятие города в сентябре представило линейку минеральной газированной и негазированной воды на международной выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии», – также процитировали в пресс-службе главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тыс. человек. С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем в два раза.