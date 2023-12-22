Собянин постановил выделить дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных денег на средства реабилитации инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«В столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, из них более 50 тыс. детей. Нуждающимся город предоставляет технические средства реабилитации как в натуральной форме, так и компенсацию за их самостоятельное приобретение. Кроме того, ТСР (технические средства реабилитации – прим. Агентства «Москва») можно приобрести с использованием электронного социального сертификата, записанного на карту «Мир», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в действующий перечень ТСР входит 550 видов изделий: абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы, трости, устройства для чтения и специальные медицинские изделия.
В сообщении также подчеркивается, что правительство Москвы ежегодно обеспечивает техническими средствами реабилитации около 230 тыс. людей с инвалидностью. «В этом году в натуральной форме их уже получили 170 тыс. жителей столицы, а компенсацию за их самостоятельное приобретение – 45 тыс. человек. До конца года выплату получат еще 18 тыс. москвичей», – уточняется в публикации.