Собянин постановил выделить дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных денег на средства реабилитации инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, из них более 50 тыс. детей. Нуждающимся город предоставляет технические средства реабилитации как в натуральной форме, так и компенсацию за их самостоятельное приобретение. Кроме того, ТСР (технические средства реабилитации – прим. Агентства «Москва») можно приобрести с использованием электронного социального сертификата, записанного на карту «Мир», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в действующий перечень ТСР входит 550 видов изделий: абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы, трости, устройства для чтения и специальные медицинские изделия.