Пешеходный мост через канал имени Москвы отремонтировали на северо-западе столицы

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза», который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», – сказал Бирюков.