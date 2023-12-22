Пешеходный мост через канал имени Москвы отремонтировали на северо-западе столицы
В Москве провели капитальный ремонт пешеходного моста «Тушинский у 7-го шлюза», сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза», который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», – сказал Бирюков.
Он пояснил, что сооружение связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.
«В рамках проекта восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Заменили конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили прочное асфальтобетонное покрытие», – подчеркнул Бирюков.