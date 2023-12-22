Москвичам рассказали о погоде на 22 декабря

Жителей и гостей Москвы сегодня ожидает мокрый снег и 0°C. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, целый день в столице будет пасмурно.

«Вечером возможны осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Температура около ноля градусов, в Подмосковье от минус трех до плюс двух градусов», — пояснила Котилевская.

Она также отметила, что ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метра в секунду. А атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.