Москвичам рассказали о погоде на 22 декабря
Жителей и гостей Москвы сегодня ожидает мокрый снег и 0°C. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
По ее словам, целый день в столице будет пасмурно.
«Вечером возможны осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Температура около ноля градусов, в Подмосковье от минус трех до плюс двух градусов», — пояснила Котилевская.
Она также отметила, что ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метра в секунду. А атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
Ранее специалисты центра «Фобос» отметили, что в новогоднюю ночь в Москве выпадет снег, а температура воздуха опустится до -9°C. По их данным, наблюдаемое с 17 декабря потепление достигло своего максимума — уже в пятницу дневная температура начнет опускаться, а в субботу выпадет интенсивный снегопад.