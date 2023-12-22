Экспортеры при поддержке Москвы запустили продажи на 30 международных маркетплейсах с 2018 года

С 2018 года около тысячи столичных предпринимателей при поддержке города зарегистрировались на 30 международных маркетплейсах. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Больше трети экспортеров – 385 предприятий – выбрало для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышло на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, в настоящее время московскую продукцию можно найти в онлайн-магазинах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и других дружественных государств. Оформление карточек товаров, их продвижение, доставку пробной партии и другие затраты берет на себя Московский экспортный центр.

Порядка 30 столичных брендов представлено на площадке Lazada, которая ориентирована на покупателей с Филиппин, из Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Они чаще всего приобретают московскую натуральную косметику, кондитерские изделия и экоснеки.

Крупнейшую платформу Китая WeChat в рамках программы выбрали уже 15 столичных предпринимателей. Всего на онлайн-площадке с поддержкой города будет размещено 65 московских брендов. Здесь популярностью пользуются лимонады, шоколад и консервированные продукты. В программе также участвуют и китайские интернет-магазины Epinduo, Taobao, Tmall и другие.