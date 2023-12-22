Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Измайлово за счет инвестора

На городские торги выставили право на размещение некапитального объекта спортивного назначения в столичном районе Измайлово. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

«Инвесторов приглашают к участию в аукционе, победитель которого сможет разместить в районе Измайлово некапитальный объект для занятий физкультурой и спортом. С ним подпишут договор на три года и передадут в пользование участок площадью более 47 тыс. кв. м», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Уточняется, что участок расположен на Измайловском шоссе, недалеко от станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро. Функциональное назначение будущего сооружения победитель аукциона сможет выбрать из перечня видов объектов спортивного назначения, утвержденного Москомспортом.