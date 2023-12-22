Собянин: Москва украшена сказочно вся - улицы, торговые центры, магазины и рестораны
Столица в этом году как никогда преобразилась, пишет в своем Телеграмм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника.
Особую атмосферу также добавляют украшенные здания. Иллюминация установлена более чем на 72 тысячах объектов столичного бизнеса - торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, рынках и магазинах.