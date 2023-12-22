Собянин: Москва украшена сказочно вся

Столица в этом году как никогда преобразилась, пишет в своем Телеграмм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника.