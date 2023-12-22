Более 72 тыс. магазинов и кафе в Москве украсили к Новому году – Собянин

Более чем на 72 тыс. объектов столичного бизнеса установлена иллюминация. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. «Новогодняя сказка в городе: гирляндами и инсталляциями украсили торговые центры, магазины и рестораны. <...> Особую атмосферу также добавляют украшенные здания. Иллюминация установлена более чем на 72 тыс. объектов столичного бизнеса – торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, рынках и магазинах», – написал Собянин.