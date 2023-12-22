22 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: sobyanin.ru В парке имени 40-летия ВЛКСМ обновили детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта. Специалисты выполнили благоустройство территории при помощи архивных материалов, снимков и чертежей. Им удалось сохранить старую планировку парка. На общественном пространстве расположились четыре детские игровые зоны. Одна из них находится на месте устаревшей площадки с качелями, каруселями и песочницей. Площадь первой детской игровой зоны превышает 460 квадратных метров. Там есть комплекс с мостиком из канатов, сетками и горкой, а также гамак, качели, карусель-вертушка, пирамида из бревен и карусели для ребят с ОВЗ. Площадь второй площадки - более 410 квадратных метров. Третья игровая зона имеет площадь более 230 «квадратов», а четвертая - 360 квадратных метров. Большинство элементов для игр выполнено из дерева. При благоустройстве территории было использовано электрооборудование.