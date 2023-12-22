Четыре детские площадки появились в парке имени 40-летия ВЛКСМ

В парке имени 40-летия ВЛКСМ появились четыре современные игровые зоны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Две детские площадки располагаются на участке парка со стороны Университетского проспекта. Первое игровое пространство площадью более 460 кв. м обустроено на месте старой зоны. Здесь установили спортивно-лазательный комплекс с мостиком из канатов, сетками и скатной горкой, игровую платформу, гамак, различные качалки на пружинках, качели, в том числе с сиденьем для самых маленьких, карусель-вертушку для улучшения равновесия, пирамиду из бревен для развития ловкости и координации, а также балансировочные бревна и платформы, последние на пружинах. Кроме того, смонтировали карусели для ребят с ограниченными физическими возможностями», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на второй площадке размером более 410 кв. м установили бревна для балансировки, качели с гнездом и люлькой, платформу на пружине и другое оборудование, а также обустроили полосу препятствий. Третья площадка находится между цирком и детским театром. Ее площадь составляет более 230 кв. м. На ней установили пирамиду из бревен, карусель, платформу и листок на пружинах и оборудовали полосу препятствий с трассой из канатных и бревенчатых дорожек. Четвертая игровая зона появилась на участке парка со стороны Ломоносовского проспекта, ее площадь составляет около 360 кв. м. Там есть гамаки и разные виды качелей.