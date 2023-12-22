Четыре детские площадки появились в парке имени 40-летия ВЛКСМ

В парке имени 40-летия ВЛКСМ появились четыре современные игровые зоны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Четыре детские площадки появились в парке имени 40-летия ВЛКСМ
© Агентство «Москва»

«Две детские площадки располагаются на участке парка со стороны Университетского проспекта. Первое игровое пространство площадью более 460 кв. м обустроено на месте старой зоны. Здесь установили спортивно-лазательный комплекс с мостиком из канатов, сетками и скатной горкой, игровую платформу, гамак, различные качалки на пружинках, качели, в том числе с сиденьем для самых маленьких, карусель-вертушку для улучшения равновесия, пирамиду из бревен для развития ловкости и координации, а также балансировочные бревна и платформы, последние на пружинах. Кроме того, смонтировали карусели для ребят с ограниченными физическими возможностями», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на второй площадке размером более 410 кв. м установили бревна для балансировки, качели с гнездом и люлькой, платформу на пружине и другое оборудование, а также обустроили полосу препятствий. Третья площадка находится между цирком и детским театром. Ее площадь составляет более 230 кв. м. На ней установили пирамиду из бревен, карусель, платформу и листок на пружинах и оборудовали полосу препятствий с трассой из канатных и бревенчатых дорожек. Четвертая игровая зона появилась на участке парка со стороны Ломоносовского проспекта, ее площадь составляет около 360 кв. м. Там есть гамаки и разные виды качелей.

Отмечается, что большая часть элементов оборудования на новых площадках сделана из дерева.

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