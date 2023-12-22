Новогодние маршруты для путешественников с детьми открылись в программе «Играй в Москву!»

К новогодним праздникам Мостуризм подготовил для туристов и горожан с детьми два специальных маршрута, программа открылась 15 декабря и продлится до конца новогодних каникул (8 января). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря проекту исследование города превращается в увлекательную игру. За выполнение заданий, отмеченных на карте маршрута, участники получают специальные стикеры, которые вклеиваются в карту. Игроки, прошедшие весь маршрут и выполнившие все задания, могут обменять заполненную карту на сувенир – объемный стикер или игровую фигурку. Это можно сделать в одном из туристско-информационных центров Москвы – в парке «Зарядье», новом инфоцентре на Тверской площади и на Северном и Южном речных вокзалах. С полным списком и адресами точек, где также можно получить карты маршрутов, стоит ознакомиться на сайте программы», – говорится в сообщении.

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Как отмечается, первый маршрут «На поиски волшебства» проведет жителей и туристов по центру Москвы через праздничные ярмарки главных площадей и улиц. Второй маршрут «Большой турнир воображения» – это семейное путешествие в мир новогодних фантазий по Парку Горького и парку искусств «Музеон». Партнером этого маршрута стал проект «Активный гражданин». При посещении определенных мест, отмеченных в карте зеленым цветом, участники должны ответить на вопросы в приложении проекта. За каждый правильный ответ они получат дополнительные баллы.

«Программа «Играй в Москву!» заняла третье место в категории «Лучший детский маршрут» в рамках Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Помимо новогодних, она включает еще пять маршрутов. Самый востребованный из них, «Тайна зеленой планеты», проходит через достопримечательности, расположенные в центре города, – Александровский сад, парк «Зарядье», ГЭС-2 и другие. Кроме того, участники часто выбирают спортивный маршрут «Игры чемпионов», ведущий от смотровой площадки на Воробьевых горах к «Лужникам», и «Возрождение Алдумара» – научное путешествие по ВДНХ. На данный момент картами программы воспользовались более 200 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Как указано в материале, каждый пятый турист посещает Москву вместе с семьей. Кроме того, столица – популярное направление для школьных поездок. Только на этих летних каникулах в городе побывал 1 млн ребят. Интерактивные проекты, которые делают путешествие ребенка незабываемым, и качественная инфраструктура для детского отдыха помогли Москве победить во всероссийском конкурсе на звание «Столица детского туризма».