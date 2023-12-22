Сергей Собянин рассказал о вкладе московских энергетиков в развитие города

В Москве сформирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс, более 120 тыс. специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей города и сотни тысяч организаций. Профессионалов-энергетиков поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря вашей работе Москва с каждым годом становится комфортнее и безопаснее – приводятся в порядок общественные пространства, строятся новые дома и соцобъекты, активно развивается транспортная инфраструктура», – написал Сергей Собянин.

Он отметил, что за последние 10 лет Москва стала вдвое ярче. Только в этом году подключили к общим сетям или обеспечили дополнительной мощностью свыше 1,3 тыс. объектов, среди которых павильон «Атом» на ВДНХ, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Южный речной вокзал, станция «Сокольники» Большой кольцевой линии метро, спорткомплекс «Ника».