В Москве на Лефортовском мосту задерживаются трамваи
Задерживаются трамваи четырех маршрутов на Лефортовском мосту в Москве из-за сломавшегося на путях автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Лефортовском мосту (в районе остановки "Лефортовский мост") из-за автомобиля, сломавшегося на путях, задерживаются трамваи №4, 37, 43 и 50. Маршруты временно изменены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо трамваев работают автобусы - от остановки "Метро Сокольники" до остановки "Лефортовский мост".