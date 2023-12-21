Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

«Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними, склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а Новогоднюю ночь мы проведём с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме – под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне от -4°C до -9°C», — рассказал синоптик.