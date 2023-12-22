Синоптик Леус предсказал снег и до -9°C в новогоднюю ночь в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходные.

«Погода в эти два дня совершенно разная. В субботу в Москве и днём, и ночью будет от 0 до +3 °С, небольшие осадки. В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура — -1...-3 °С, по области — -5 °С. И снежок», — поделился синоптик.

По его словам, до четверга температура будет отрицательной в Москве.

«Мягкий зимний режим. Ночью — -2...- 5 °С, а днём — -1...-3 °С. В среду может быть до 0 °С. Слово «похолодание» не подходит, потому что по сравнению с нормами температура в Москве будет выше средних значений», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что аномалии сохраняются на Волге, на Урале и в Западной Сибири. Вчера были перекрыты рекордные значения по 21-му числу. Казань, Уфа, Оренбург, Самара, Йошкар-Ола — везде температура рекордно высокая.