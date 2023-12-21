Синоптик Леус предсказал снег и до -9°C в новогоднюю ночь в Москве

В Москве в ночь на 31 декабря выпадет снег и похолодает до -9°C. Такой прогноз в своем Тelegram-канале опубликовал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме", - написал он. Согласно ожиданиям синоптика, в праздничную ночь на 31 декабря столбики термометров остановятся в диапазоне -4...-9°C. По информации Леуса, последняя в 2023 году оттепель покинет российскую столицу в конце этой недели, на смену ей придут интенсивные влажные снегопады и постепенное снижение температуры воздуха. "Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность", - заключил он. До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что Новый год в Москве ожидается снежный. По ее прогнозу, до конца декабря к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья добавится еще не менее 15 см.