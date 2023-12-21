Синоптики прогнозируют легкий снег и до минус 9 градусов в новогоднюю ночь в Москве

Погода в Москве в новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, будет близка к климатической норме: ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в начале новой недели дневные температуры составят от минус 1 до минус 3 градусов, а в среду, 27 декабря, на фоне небольшого снега потеплеет примерно до нуля градусов.

«Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме – под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4 – минус 9 градусов», – отметили в «Фобосе».