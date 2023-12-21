Андрей Бочкарев: БКЛ работает, строим еще три линии метро - Москва в движении

В свое время знаменитый известинец Анатолий Аграновский писал: строители так устроены, что большую часть объектов сдают в конце года. Правило настолько непоколебимое, удивлялся он, что если бы был пятый квартал, то сдавали бы и в пятом. Но к московскому стройкомплексу в наши дни это точно не относится. План по вводу недвижимости строители выполнили еще в ноябре, а самые масштабные объекты начали вводить в строй с марта. Как это удается, что нового уже построено и будет в ближайшее время возведено в городе, и как это скажется на жизни Москвы и москвичей, рассказал сегодня на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Андрей Юрьевич, 2023 год стал рекордным по вводу крупных транспортных объектов. Как вы оцениваете их значение для столицы?

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Андрей Бочкарев: Знаковых объектов вошло в строй как никогда много. Два железнодорожных скоростных диаметра - третий и четвертый, автомобильный Московский скоростной диаметр, проспект Багратиона… Но я остановлюсь на ключевом проекте - Большой кольцевой линии метро. БКЛ, как называют ее москвичи. Наверное, нет в городе человека, который не знал бы, что обозначает эта аббревиатура. Большое кольцо, которое связало все радиальные линии подземки, дало москвичам кардинально другой уровень комфорта при передвижении по городу. Она уже разгрузила действующую Кольцевую по оценке транспортников на 25 процентов. Свободнее стало в поездах и на многих других ветках.

Честно говоря, я и сейчас поражаюсь умению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина заглянуть так далеко вперед. Вопрос о необходимости строительства Третьего пересадочного контура, как в начале назывался этот проект, он вынес на обсуждение на самом первом совещании со строителями как только вступил в свою должность в октябре 2010 года. Москва тогда была на грани транспортного коллапса. План сооружения второго подземного кольца существовал еще с советских времен, но все тогда думали, что это задача будущих поколений. А тут - обсудил, и Сергей Семенович сразу принял решение приступать к работе.

Проект же оказался сложнейшим. Количество метростроителей потребовалось увеличить в 10 раз. К проектированию пришлось подключать архбюро по всей России. В пиковые моменты тоннели Москвы прокладывали 33 проходческих щита. А потом еще началась пандемия коронавируса. Дальше - больше. Были введены санкции, и 200 тысяч единиц оборудования, которые уже были заказаны за рубежом, предстояло найти в других местах, а станции перепроектировать под другую технику.

Фото: Олеся Курпяева/РГ

Встречаясь со строителями, я тогда говорил: "Мы работаем с вами в выходные, тратим силы и нервы не для того, чтобы получить какие-то бонусы и награды, а для того, чтобы изменить жизнь миллионов москвичей в лучшую сторону". Понимание этого поддерживало всех нас. Но по-настоящему оно пришло, когда строители первыми поехали по БКЛ уже в роли пассажиров на встречу с мэром, который пригласил их, чтобы поблагодарить за этот труд. По дороге все фотографировали на свои телефоны новые станции, а встретившись, с сияющими лицами показывали друг другу эти фотографии и удивлялись: "Как же быстро новые станции заполнились пассажирами".

В Москве заложена техническая возможность продлить любую линию метро

Москвичи тоже сначала просто катались, чтобы полюбоваться красивыми станциям…

Андрей Бочкарев: Это тоже было решение мэра - не строить станции в упрощенном виде, чисто функциональные. Метро для москвичей - такой же ландшафт города, как и все, что строится на поверхности, они проводят каждое утро и вечер в нем по часу, напоминал он нам. Поэтому старались строить не запредельно дорого, но чтобы станции имели интересный дизайн. Очень помогли в этом архитектурные конкурсы.

В социальных сетях как-то встретилось мнение: планы Москвы особенно хороши тем, что всегда выполняются. У вас и сейчас, наверное, есть уже задел на будущее?

Андрей Бочкарев: Разумеется. Продолжаем прокладывать одну из самых длинных в городе радиальных - Троицкую. Построить 11 из ее 17 станций планируем к концу будущего года. Первый участок проходит от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", где Троицкая линия соединится с Сокольнической. Дальше - еще шесть станций до Троицка, надеемся, что сможем построить к рубежу 2027-2028 годов. Кроме того, в прошлом году начали подготовку территории под Рублево-Архангельскую линию. Один участок - от улицы Народного Ополчения - даже начали строить. Когда выкопали там котлован для станции БКЛ, перпендикулярно двинулись и в сторону будущей станции "Звенигородская", чтобы второй раз не заходить туда со щитами. Ну и третья линия в заделе - Бирюлевская. На ней расположится 10 станций. Как и Троицкая, она так же стартует от станции "ЗИЛ" по направлению к району Бирюлево Западное. Сейчас ведем пока подготовительные работы, с лета начали освобождать площадки от инженерных коммуникаций, сооружаем строительные городки. По нашим прогнозам, в 2026-2027 году линию построим. Одно точно знаю: жители этих районов метро очень ждут.

Наши читатели в письмах в "РГ" гадают: долго ли на салатовой ветке станция "Физтех", которая заработала в этом году, останется конечной?

Андрей Бочкарев: В советское время оборотные тупики, которыми заканчивается каждая линия, на многих станциях строились так, что дальше ветку продолжать было некуда. Мы же на "Физтехе", как и на всех конечных станциях новых линий, продлили участки за оборотными тупиками. Это сделано как раз для того, чтобы в любой момент построить монтажную камеру, из которой тоннелепроходческий щит сможет стартовать и продолжать линию дальше.

Значит, после "Физтеха" можно дойти и до аэропорта Шереметьево? Там ведь уже недалеко осталось…

Андрей Бочкарев: Не так уж и близко до Шереметьево - километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже. Но вполне возможно, что лет через 10-15 она может появиться. Техническая возможность для продления линии, как я уже сказал, заложена.