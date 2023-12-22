В библиотеке №76 пройдет творческий мастер-класс

22.12.2023. Библиотека № 76 имени М. Ю. Лермонтова приглашает детей на мастер-класс «Новогодняя мастерская», который состоится 24 декабря в 15:00. Об этом сообщила пресс-служба читальни на официальном сайте. Юные посетители смогут создать авторскую открытку-аппликацию в виде рождественского домика и написать теплые пожелания родным. Также ребята своими руками соберут новогодние 3D-фигурки символа года и сказочного енота — талисмана центров госуслуг «Мои Документы». Вход свободный. Начало в 15:00 по адресу: ул. Шумкина, д. 17/16. 12+.