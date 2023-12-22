Четыре библиотеки Сокола стали участниками проекта «Списанные книги»

22.12.2023. В московских библиотеках начинается новый сезон проекта «Списанные книги». В Соколе к проекту присоединились четыре библиотеки — библиотека № 28 (ул. Алабяна, д. 12, корп. 4), библиотека № 25 им. Вс. Иванова (ул. Врубеля, д. 13), детская библиотека №31 (ул. Балтийская, д. 4), библиотека № 24 им. Назыма Хикмета (ул. Новопесчаная, д. 23/7). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. — Проект «Списанные книги» способствует популяризации литературы, а также привлекает новых читателей в библиотеки. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать издание и забронировать его. Спустя время на электронную почту и в личный кабинет придет сообщение о готовности заказа. За сутки можно резервировать не более 10 книг, бронь действует три дня, продлить ее можно дважды. Книги выдают в библиотеке, — сказано в сообщении. Если человек зарезервировал издание, но не забрал, оно вернется на портал и снова станет доступным для бронирования.