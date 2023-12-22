В доме на улице Лескова отремонтировали лифт

22.12.2023. Работники специализированной организации отремонтировали лифт в доме 28, корпус 1 на улице Лескова. Жители дома пожаловались на неисправность лифта. После этого они обратились в управляющую компанию с просьбой разобраться с данной проблемой. «Сотрудниками специализированной организации ООО «СП Практика» выполнены работы по смазке направляющих кабины противовеса. Посторонние звуки (гул) отсутствуют. В настоящее время лифтовое оборудование находится в технически исправном состоянии», — рассказали в «Жилищнике района Бибирево».