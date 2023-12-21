Программу нового сезона акции «День без турникетов» определят жители Алтуфьевского

21.12.2023. В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого выберут новые места для проведения акции «День без турникетов» в 2024 году. Жителей Алтуфьевского района приглашают принять участие в голосовании. Об этом говорится на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. «Участникам голосования доступно шесть вариантов. Например, отдав предпочтение музеям и галереям, москвичи узнают, как экспонаты попадают в учреждения, кто и как занимается их хранением, и, возможно, смогут попасть в музейное хранилище и увидеть уникальные реликвии. Кроме того, представлен вариант «Мануфактуры, производство». В рамках этой категории горожане посетят экскурсии по заводам и фабрикам, узнают, как устроены промышленные предприятия и увидят процесс создания текстильной, обувной или другой продукции. Вариант «ИТ-компании и технопарки» предполагает, что участники акции смогут побывать в современных офисах фирм, которые занимаются разработкой и созданием искусственного интеллекта», - уточняется в сообщении. Отметим, что в голосовании представлены разделы «Модные шоурумы и центры дизайна», «Организации детского досуга», «Площадки, где проводятся обучающие мастер-классы». Москвичи могут выбрать до трех вариантов ответа, внести свое предложение или доверить решение вопроса специалистам.