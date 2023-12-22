Трамвайную линию и городской вокзал построят около станции МЦД-3 «Останкино»

Городской вокзал, новая трамвайная линия и площадь появятся рядом со станцией «Останкино» третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Запуск МЦД открыл возможности для развития многих районов, и благодаря в том числе этому проекту мы улучшим транспортную доступность этой территории и её обслуживание общественным транспортом, — рассказал заммэра.

Для участка размером 240 гектаров уже утвердили проект планировки. Здесь появятся около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. Основным объектом станет городской вокзал на базе станции «Останкино», отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Специалисты также устроят удобный подъезд к вокзалу для общественного и личного транспорта. Новая трамвайная протяженностью 3,5 километра линия пройдет от Аргуновской улицы до станции «Останкино». Также здесь отремонтируют 7,8 километра дорожной сети, организуют новую городскую площадь.