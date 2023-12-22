Дед Мороз поселится в Полотняном Заводе

24 декабря в музее-заповеднике «Полотняный Завод» откроется усадьба Деда Мороза. Открытие усадьбы в пушкинском парке состоится в рамках туристического проекта «Калужская зима», сообщили в правительстве Калужской области. Детям и их родителям обещают увлекательный квест по поиску этой усадьбы. На всем пути их будут направлять сказочные герои — Снеговик, Кот ученый, Баба Яга, Снегурочка. Маленьких гостей ждут загадки, конкурсы, танцы, мастер классы и, конечно, самый главный персонаж новогоднего праздника — Дед Мороз. Квесты будут проводиться ежедневно со 2 по 7 января, с 12.00 до 15.00. Участие в них бесплатное. В Калуге резиденция Деда Мороза откроется 30 декабря. Она будет работать в Центральном парке культуры и отдыха.