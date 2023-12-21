Читателям библиотеки на улице Верхоянской раздадут книги

21.12.2023. В Москве стартовал 13-й этап проекта «Списанные книги». В акции примет участие детская библиотека № 61, расположенная в Бабушкиснком районе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Читать книги становится легче — этому способствуют многие столичные проекты. Например, в этом году к старту акции “Списанные книги” подготовлены 146 тысяч экземпляров, которым москвичи смогут подарить вторую жизнь. Каждый житель столицы найдет литературу на свой вкус — в проекте представлены книги разных жанров», — сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. В Бабушкинском районе в акции участвует библиотека, расположенная по адресу: ул. Верхоянская, дом 6, корпус 1. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте.