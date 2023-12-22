В РЖД сообщили, что прорабатывают возможность посадки в поезд по QR-коду

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из мобильного приложения "Госуслуги". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, подчеркнув, что сейчас идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента.

"Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет. При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе, добавив, что такая возможность для пассажиров будет сугубо добровольной и "ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет".

Ранее в ходе форума "Цифровая трансформация" заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов отметил, что Минтранс обсуждает вопрос посадки в поезд по биометрии с РЖД, но тенденции к огромным очередям в вагоны поездов дальнего следования нет. При этом Баканов отметил, что внедрение подобной технологии в московском метро проходит успешно.