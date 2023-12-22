Поезда через Западное Дегунино изменят расписание с 21 декабря

22.12.2023. С 21 декабря по 8 января на диаметральном маршруте D3 будет частично изменено расписание. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта. — Интервал движения будет увеличен местами до 20 минут. Поезда до Ленинградского и Казанского вокзалов будут сохранены. В это время будут проводить плановые работы на диаметре, — рассказали в пресс-службе. Напомним, что в Западном Дегунине на МЦД–3 расположены такие станции, как Ховрино и Моссельмаш.