Синоптик Шувалов спрогнозировал морозы до минус 20 в новогоднюю ночь в Москве

— Начнет у нас холодать в воскресенье, и числа до 29-го будет ровный такой мороз около трех-восьми градусов, но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон, морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов, — рассказал синоптик.

Шувалов отметил, что за последние 25 лет только пять раз новогодняя ночь была морозной. И только один раз столица встречала Новый год в 25-ти градусных морозах — перед наступлением 2003 года. Благодаря статистике, можно предположить, что текущая погода настраиваются на повторение пройденного, то есть на оттепель или подобные оттепели на Новый год, заключил синоптик в своем Telegram-канале.