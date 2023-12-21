Синоптик Шувалов спрогнозировал морозы до минус 20 в новогоднюю ночь в Москве
В новогоднюю ночь в столичном регионе могут ударить морозы до минус 20 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Начнет у нас холодать в воскресенье, и числа до 29-го будет ровный такой мороз около трех-восьми градусов, но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон, морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов, — рассказал синоптик.
Шувалов отметил, что за последние 25 лет только пять раз новогодняя ночь была морозной. И только один раз столица встречала Новый год в 25-ти градусных морозах — перед наступлением 2003 года. Благодаря статистике, можно предположить, что текущая погода настраиваются на повторение пройденного, то есть на оттепель или подобные оттепели на Новый год, заключил синоптик в своем Telegram-канале.
Кроме того, Шувалов спрогнозировал, что уже в четверг, 21 декабря, в столичном регионе ожидается возвращение снегопадов.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в преддверии католического Рождества в столице и области прогнозируется мягкая морозная погода.