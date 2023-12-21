Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении в субботу

«23 декабря осадки будут интенсивнее, местами – гололед. С новым притоком тепла с юго-запада температура повысится до плюс 4 градусов. Это довольно высокая, но не рекордная температура. Плюс 5,9 градуса было 23 декабря в 2015 году. А вот атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 мм ртутного столба. Рекорд прошлых лет составляет 723 мм ртутного столба, и так понижалось атмосферное давление в 1971 году», – говорится в сообщении.