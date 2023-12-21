Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении в субботу
В субботу, 23 декабря, атмосферное давление в столице может приблизиться к рекордным отметкам, сообщает Гидрометцентр России.
«23 декабря осадки будут интенсивнее, местами – гололед. С новым притоком тепла с юго-запада температура повысится до плюс 4 градусов. Это довольно высокая, но не рекордная температура. Плюс 5,9 градуса было 23 декабря в 2015 году. А вот атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 мм ртутного столба. Рекорд прошлых лет составляет 723 мм ртутного столба, и так понижалось атмосферное давление в 1971 году», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на воскресенье Москву опять накроет сильный снегопад, температура в течение суток – от минус 3 до минус 1 градуса. Ожидается сильная гололедица.
«Похолодание продолжится в начале следующей недели. 25 декабря ночью – до минус 8 – минус 3 градусов, днем будет от минус 6 до минус 1 градуса. Будет приниматься снег», – уточнил Гидрометцентр.