Московские спасатели усиленно контролируют водные объекты из-за оттепели

Московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах и реках в связи с оттепелью. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты отметили, что выходить на лед в Москве сейчас особенно опасно.

— Из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру, потому выходить на него опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Толщину льда в Московском регионе регулярно замеряют. На Москве-реке она варьируется в диапазоне от семи до 15 сантиметров, в заливах и поймах — от 10 до 16 сантиметров, а на внутренних водоемах — от 15 до 22 сантиметров. В Новой Москве толщина льда составляет 14–15 сантиметров. Под особым контролем находятся места, где наиболее часто происходят несанкционированные выходы на лед, зимнее купание или рыбная ловля.

В столице задействованы более 500 специалистов из 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. При патрулировании они используют свыше 20 судов на воздушной подушке, которые могут передвигаться со скоростью до 80 километров в час, рассказали в Telegram-канале комплекса.