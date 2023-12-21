Московский зоопарк показал кувыркающегося в снегу отца малышки-панды

Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 21 декабря, опубликовала кадры с забавной прогулкой панды Жуи, который приходится отцом недавно появившемуся на свет медвежонку.

На видео большая панда игриво кувыркается в сугробах, привлекая своим вальяжным поведением посетителей зоосада. Рядом с Жуи лежит желтый мячик.

— Жуи уже успел покувыркаться в пушистых сугробах. В дождь он тоже выходит на прогулку, но ведет себя гораздо сдержаннее, — следует из подписи к публикации.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 19 декабря поделилась новым видео с жизнью семейства панд. На опубликованном ролике самец панды Жуи бегает по снегу и всячески развлекается.

Пресс-служба столичного зоосада 12 декабря поделилась кадрами с пандой Жуи, который очень «активно» проводит свой вечер. На опубликованном ролике Жуи практически неподвижно лежит, изредка высовывая язык.