Московский зоопарк показал кувыркающегося в снегу отца малышки-панды
Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 21 декабря, опубликовала кадры с забавной прогулкой панды Жуи, который приходится отцом недавно появившемуся на свет медвежонку.
На видео большая панда игриво кувыркается в сугробах, привлекая своим вальяжным поведением посетителей зоосада. Рядом с Жуи лежит желтый мячик.
— Жуи уже успел покувыркаться в пушистых сугробах. В дождь он тоже выходит на прогулку, но ведет себя гораздо сдержаннее, — следует из подписи к публикации.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 19 декабря поделилась новым видео с жизнью семейства панд. На опубликованном ролике самец панды Жуи бегает по снегу и всячески развлекается.
Пресс-служба столичного зоосада 12 декабря поделилась кадрами с пандой Жуи, который очень «активно» проводит свой вечер. На опубликованном ролике Жуи практически неподвижно лежит, изредка высовывая язык.
Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. 24 ноября ему исполнилось три месяца. В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Голосование все еще открыто и доступно на платформе «Активный гражданин». В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч человек.