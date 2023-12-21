Москвичам рассказали о продолжении оттепели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве ожидается продолжение влажной оттепели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам Леуса, столичный регион будет оставаться под влиянием передней части атлантического циклона.

«Временами, преимущественно в первой половине дня, пройдет снег и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев, на дорогах и тротуарах гололедица», — поделился Леус.

Он добавил, что температура воздуха в Москве будет в пределах 0…+2°C, в Подмосковье -2…+3°C. В пятницу возможен небольшой снег, мокрый снег и температура воздуха -1…+1°С.