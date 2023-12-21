Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 21 декабря, поделилась трогательными кадрами с Диндин и малышкой-пандой.

На опубликованном видеоролике заметно, как Диндин вылизывает малышку, пока та балуется с веточками, приготовленными пандам на обед.

— Любовная любовь. Мама ее вылизывает, малышка балуется, — следует из подписи к публикации.

17 декабря Светлана Акулова выложила видео, на котором Диндин аппетитно поедает выпечку, которая уж очень интересует малышку-панду. Она так и норовит вытащить лакомство из лап своей мамы.

19 декабря в Московском зоопарке сообщили радостную новость — детеныш панды сделал свои первые шаги. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал подробности об этом событии.

Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. Акулова спустя четыре месяца поделилась кадрами с участием малышки панды, стоявшей на всех лапах.