«Любовная любовь»: Московский зоопарк показал вылизывающую малышку-панду Диндин
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 21 декабря, поделилась трогательными кадрами с Диндин и малышкой-пандой.
На опубликованном видеоролике заметно, как Диндин вылизывает малышку, пока та балуется с веточками, приготовленными пандам на обед.
— Любовная любовь. Мама ее вылизывает, малышка балуется, — следует из подписи к публикации.
17 декабря Светлана Акулова выложила видео, на котором Диндин аппетитно поедает выпечку, которая уж очень интересует малышку-панду. Она так и норовит вытащить лакомство из лап своей мамы.
19 декабря в Московском зоопарке сообщили радостную новость — детеныш панды сделал свои первые шаги. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал подробности об этом событии.
Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. Акулова спустя четыре месяца поделилась кадрами с участием малышки панды, стоявшей на всех лапах.
В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд выбирают, когда им исполняется 100 дней. В настоящее время открыто голосование на платформе «Активный гражданин», на которой можно выбрать имя для малышки панды. В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч человек. Москвичам предложили на выбор 10 вариантов имен.