В Москве объем инвестиций в экономику вырос на 6,6%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Москвы за девять месяцев вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Вырос объем инвестиций в экономику Москвы - только за 9 месяцев 2023 года он составил почти 4 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,6%", - написал Собянин.

Он отметил, что на производство машин и оборудования направлено 42,7% вложений. 27,2% - в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. В создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4%. На возведение жилых домов и помещений - 13,6%.