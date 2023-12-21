Собянин: объем инвестиций в экономику Москвы за девять месяцев составил почти 4 трлн рублей

За девять месяцев 2023 года объем инвестиций в столичную экономику составил почти 4 трлн рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,6%», — добавил мэр.

Сергей Собянин уточнил, что в производство машин и оборудования направлено 42,7% вложений, 27,2% — в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. В создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4%, а на возведение жилых домов и помещений —13,6%, говорится в сообщении.

«Чтобы поддерживать благоприятный инвестиционный климат, постоянно создаем для бизнеса привлекательные условия, также разрабатываем меры системной и антикризисной поддержки», — написал Сергей Собянин.